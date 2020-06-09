Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Под влиянием антициклона в некоторых российских регионах на этой неделе ожидается резкое потепление, сообщается на сайте Росгидромета.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Под влиянием антициклона в некоторых российских регионах на этой неделе ожидается резкое потепление, сообщается на сайте Росгидромета.
Жара настигнет, в частности, Архангельскую область, где температура воздуха поднимется на
Примерно на десять градусов теплее положенного будет в Вологодской и Ленинградской областях, а также в Коми. Максимальная температура в этих регионах может доходить до 30 градусов. В Новгородской и Псковской областях днем ожидается 26−32 градуса.
На всей территории Центрального федерального округа в период с 8 по 12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на
Также жара настигнет жителей Уральского федерального округа. Сообщается, что в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также на юге Тюменской области будет 29−34 градуса, что опять же на
На юге европейской части России столбики термометров превысят отметку в 40 градусов.
В Волгоградской области воздух максимально прогреется до 35 градусов, в Астраханской области — до 42, в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае — до 35. Более того, в некоторые дни на Ставрополье ожидается до 39 градусов.