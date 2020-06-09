В Самарской области прошел торнадо (видео)
По признанию очевидцев, такое природное явление они наблюдали впервые.
По признанию очевидцев, такое природное явление они наблюдали впервые.
В понедельник, 8 июня, жители сразу нескольких поселков в Самарской области стали свидетелями необычного для этих мест природного явления. В поле, недалеко от жилых построек, во время грозы образовался торнадо.
Вихрь был виден за много километров. По словам очевидцев, он быстро подбирался к жилой зоне, но после грома неожиданно ослабел и буквально за несколько секунд полностью пропал, не успев причинить никакого вреда.
Екатерина Гура