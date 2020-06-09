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15:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Самарской области прошел торнадо (видео)

По признанию очевидцев, такое природное явление они наблюдали впервые.

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В понедельник, 8 июня, жители сразу нескольких поселков в Самарской области стали свидетелями необычного для этих мест природного явления. В поле, недалеко от жилых построек, во время грозы образовался торнадо.

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Вихрь был виден за много километров. По словам очевидцев, он быстро подбирался к жилой зоне, но после грома неожиданно ослабел и буквально за несколько секунд полностью пропал, не успев причинить никакого вреда.

Екатерина Гура

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