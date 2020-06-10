В США два штата засыпало снегом (фото, видео)
Аномально холодная погода охватила запад и север страны.
Аномально холодная погода охватила запад и север страны.
За две недели до летнего солнцестояния американские штаты Монтана и Айдахо в районе Скалистых гор засыпало снегом.
Пользователи соцсетей массово делятся фото и видео сугробов и метели.
По данным американских синоптиков, аномально холодная для июня погода охватила западные районы и северные равнины США.
В то же время на юге страны понемногу утихает тропический шторм Кристобаль, принесший ливни, наводнения и торнадо.
Анна Лысенко