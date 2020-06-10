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11:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США два штата засыпало снегом (фото, видео)

Аномально холодная погода охватила запад и север страны.

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За две недели до летнего солнцестояния американские штаты Монтана и Айдахо в районе Скалистых гор засыпало снегом.

Пользователи соцсетей массово делятся фото и видео сугробов и метели.

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По данным американских синоптиков, аномально холодная для июня погода охватила западные районы и северные равнины США.

В то же время на юге страны понемногу утихает тропический шторм Кристобаль, принесший ливни, наводнения и торнадо.

Анна Лысенко

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