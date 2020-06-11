В Благовещенске после ливней в лужах завелись караси — видео
Учёные уверяют, что так рыбы ищут благодатные места обитания.
Учёные уверяют, что так рыбы ищут благодатные места обитания.
В Благовещенске после сильного ливня в огромной луже появились настоящие живые караси. В Сеть попало видео, на котором рыба плещется около дороги. Автор этих кадров спрашивает, можно ли собрать карасей, и получает утвердительный ответ.
— Настоящие живые караси. Много рыбы попало на дорогу. Машины её давили. Ну, а остальную ловили, водители останавливались и руками ловили, — передаёт «Амурская правда» слова очевидца.
Учёные предположили, что рыба в лужах появилась, поскольку микрорайон окружён искусственными водохранилищами и озёрами. Так идёт естественный процесс снижения плотности рыбы.
— Я в ходе исследований такое много раз наблюдал: когда потоки воды изливаются в озеро, рыба устремляется по ручьям вверх по течению, и, так как уровень воды был высоким в микрорайоне, рыба просто расселялась в поисках благодатных мест обитания, — рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черемкин.
Напомним, в Благовещенске 8 июня прошёл самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений. Там ввели режим чрезвычайной ситуации для проведения