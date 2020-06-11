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14:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Псковской области выпал град размером с яйцо (видео)

Пострадали огороды, крыши и автомобили.

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10 июня в Псковской области прошел мощный ураган. Больше всего досталось поселкам Локня и Бежаницы — там сильный ветер повалил деревья, которые заблокировали трассу и местные дороги. А вот в Опочецком районе к тому же выпал гигантский град.

Местные жители публиковали фото градин размером с яйцо в соцсетях. Они побили деревья, крыши и автомобили.

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Кстати, похожий град также выпал в Оренбургской, Самарской, Ленинградской и Московской областях.

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Екатерина Гура

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