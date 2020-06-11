В Псковской области выпал град размером с яйцо (видео)
Пострадали огороды, крыши и автомобили.
Пострадали огороды, крыши и автомобили.
10 июня в Псковской области прошел мощный ураган. Больше всего досталось поселкам Локня и Бежаницы — там сильный ветер повалил деревья, которые заблокировали трассу и местные дороги. А вот в Опочецком районе к тому же выпал гигантский град.
Местные жители публиковали фото градин размером с яйцо в соцсетях. Они побили деревья, крыши и автомобили.
Кстати, похожий град также выпал в Оренбургской, Самарской, Ленинградской и Московской областях.
Екатерина Гура