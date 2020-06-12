Народные приметы на 12 мая: Змеиный праздник
В народе считали, что 12 июня змеи устраивают свадьбы, поэтому старались не гулять в лесу, поле или у реки.
В народе считали, что 12 июня змеи устраивают свадьбы, поэтому старались не гулять в лесу, поле или у реки.
Наблюдали за погодой и насекомыми: если утром на траве нет росы, вечером пойдет дождь. Пчелы вялые в этот день — жара задержится. Пауки активно плетут паутину — к перемене погоды.
Слышен громкий гром — вскоре придет похолодание. Чистое розовое или золотистое солнце на рассвете и закате предвещает погожие дни. Обильно цветет шиповник — к суровой зиме.