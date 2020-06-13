Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Детали»: Дроны-полицейские В Аризоне тестируются дроны-полицейские: как они должны работать
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
14Расовый бумеранг
10:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 июня: слушаем кукушку

Она «предскажет» хорошую погоду.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

В народе 13 июня — день Еремея Распрягальника. Крестьяне старались позаботиться о лошадях и угостить их лакомством. Наблюдали и за погодой.

В народе заметили, что обильная роса обещает солнечный день без осадков. Днем часто кукует кукушка — к хорошей погоде. Чем больше росы вечером, тем жарче будет завтра. Вечером нет росы — завтра будет дождь.

Ночь теплая — будет хороший урожай овощей, а вот дождь — к скудному урожаю.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
12 величайших российских ученых-медиков В День России проект Здоровье Mail.ru выбирает 12 наиболее важных ученых и рассказывает об их открытиях.
Hi-Tech
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи А вы верите?
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров Южные степи и уральские реки, московский метрополитен и Крайний Cевер: вдохновляйтесь живописными фильмами, снятыми в разных уголках нашей необъятной Родины, и отправляйтесь в путешествие, на которое долго не могли решиться!
Новости партнеров
Поправка о детях гарантирует достойное воспитание каждого ребенка
Поправка о доступной медпомощи приобрела новый смысл – это уже не слова
Президент объяснил, зачем в Конституции норма о защите исторической правды
Конституция поставит точку в спорах о полномочиях между властями
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Эти советские звезды запросто предали Родину
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
До аварии Михаил Ефремов успел сделать звонок
Леди
Чем мыть волосы летом Конечно, ухаживать за волосами правильно важно в любое время года. Разберемся, чего не хватает твоей голове именно в жаркий сезон.
Новости партнеров
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Конституция поставит точку в спорах о полномочиях между властями
Президент задал вопрос о 1941-м, ответь в Конституции
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»