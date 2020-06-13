Народные приметы на 13 июня: слушаем кукушку
Она «предскажет» хорошую погоду.
Она «предскажет» хорошую погоду.
В народе 13 июня — день Еремея Распрягальника. Крестьяне старались позаботиться о лошадях и угостить их лакомством. Наблюдали и за погодой.
В народе заметили, что обильная роса обещает солнечный день без осадков. Днем часто кукует кукушка — к хорошей погоде. Чем больше росы вечером, тем жарче будет завтра. Вечером нет росы — завтра будет дождь.
Ночь теплая — будет хороший урожай овощей, а вот дождь — к скудному урожаю.