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10:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 июня: следим за ветром

Делаем прогнозы на лето и урожай.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

14 июня в народе — Устинов день. Наши предки подметили: если ветер подует с севера или северо-запада — идет похолодание и дожди, с востока — может ухудшится самочувствие. Если ветер влажный и порывистый, следует ждать затяжную пасмурную погоду.

Утром ясно — будет хороший урожай ярых. Рожь начинает цвести — рыбакам можно ловить карпа. Много муравейников с муравьями — к хорошей погоде на длительное время. Пауки ткут паутину — к дождю. Лебеди к вечеру раскричались — завтра будет ливень.

Хмурое небо, а цветы раскрыты — в ближайшее время не будет осадков.

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