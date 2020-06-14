Народные приметы на 14 июня: следим за ветром
Делаем прогнозы на лето и урожай.
Делаем прогнозы на лето и урожай.
14 июня в народе — Устинов день. Наши предки подметили: если ветер подует с севера или
Утром ясно — будет хороший урожай ярых. Рожь начинает цвести — рыбакам можно ловить карпа. Много муравейников с муравьями — к хорошей погоде на длительное время. Пауки ткут паутину — к дождю. Лебеди к вечеру раскричались — завтра будет ливень.
Хмурое небо, а цветы раскрыты — в ближайшее время не будет осадков.