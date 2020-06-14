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13:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

На дне Северного Ледовитого океана обнаружили разломы

Подобные нестабильные зоны служат источником метана.

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Источник: Reuters

Ученые обнаружили в Северном Ледовитом океане древнюю систему разломов, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

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Еще в конце прошлого века российские и западные геологи нашли в Баренцевом море воронки диаметром в несколько сотен метров и глубиной в десятки метров. В 2017 году норвежские ученые установили, что эти кратеры появились примерно 12 тысяч лет назад — в конце последнего ледникового периода. Когда ледники начали отступать, «вмороженный» в грунт метан стал таять и подниматься, создавая гигантские холмы. Под его давлением эти холмы взрывались.

Однако до сих пор оставалось неизвестным, откуда именно поступал метан. В новом исследовании команда из Арктического университета Норвегии использовала трехмерные сейсмические данные высокого разрешения, чтобы узнать, какие процессы происходят под воронками. Изучение показало, что кратеры находятся в зоне разломов, появившихся еще 250 миллионов лет назад.

Система разломов отвечает за размер и форму кратеров, при этом метан поднимается вверх через трещины в скалах, говорят ученые. Поскольку зона нестабильности под кратерами очень древняя, холмы на дне могли начать формироваться гораздо раньше, чем предполагалось.

Исследователи также утверждают, что подобные процессы могут повториться и в других нестабильных областях, где лед отступает с глобальным потеплением.

Анна Лысенко

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