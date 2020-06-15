Катастрофа «Норникеля» — только начало. Полстраны под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты
По мнению учёных, не только этой, но и многим другим компаниям стоит немедленно начать мониторинг состояния почв под своими конструкциями.
По мнению учёных, не только этой, но и многим другим компаниям стоит немедленно начать мониторинг состояния почв под своими конструкциями.
На самом деле словосочетание «вечная мерзлота» — это, скорее, для нас с вами, простых смертных. В современной науке его не очень любят, предпочитают говорить «многолетняя». Ничего удивительного: если мыслить в масштабах геологических эпох, то представления о вечном несколько меняются. Так вот,
Это был, как пишут исследователи, доисторический рай с мягким и тёплым климатом, который, в
А потом
Арктика, по мнению учёных, окончательно замёрзла примерно
По общему мнению учёных, эти границы в последнее время незаметно уползают. И это катастрофа.
По мнению учёных, это замкнутый круг: нагревающийся лёд темнеет, а значит, поглощает больше солнечного света и тепла.
С одной стороны, тёплый и мягкий климат — оно, конечно, может, и хорошо. А с другой — пока что вся наша жизнь держится на холодной и твёрдой земле.
По словам научного сотрудника Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрия Замолодчикова, глубина «размороженного» грунта на Севере увеличивается на сантиметр. И он убеждён, что опасаться в этом отношении нужно в первую очередь не парниковых газов.
Напомним, по версии «Норникеля», у компании земля ушла
И ещё мы хотели показать, где в российской мерзлоте находятся скотомогильники, но это оказалось практически невозможно. В целом можно сказать, что их много.
То есть трупы животных, умерших от этой болезни. При этом надо понимать, что споры сибирской язвы хранятся в останках веками и остаются, так сказать, готовыми к использованию. И защищает от них именно промёрзлая земля. Она их консервирует. И оттаивание почвы, в которой они лежат, означает вскрытие этих хранилищ.
Такие случаи уже были. К примеру, в 2016 году на Ямале. Тогда погиб 12-летний мальчик, заболело более 20 человек, пришлось сжечь 2,5 тысячи останков павших оленей. Микробиологи заявили, что причина вспышки — вскрытый
Размораживание
Считается, что вечная — простите — многолетняя мерзлота за миллионы лет накопила полтора триллиона тонн углерода, и это вдвое больше, чем есть сейчас в атмосфере. Пока почву сковывает лютый мороз, этот углерод лежит безмятежно. Но как только земля нагревается, в ней начинается бурная жизнедеятельность.
Бактерии начинают перерабатывать этот углерод и превращать его в углекислый газ. И это особенно заметно зимой, подчеркнул биолог, — зимой нет фотосинтеза, то есть растения не поглощают СО2 и не выделяют кислород. Поэтому такая проблема актуальна именно для северных регионов. Впрочем, учёный добавил, что пока основной «поставщик» углекислого газа в регионах многолетней мерзлоты —