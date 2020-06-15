В Карачаево-Черкесии выпал град размером с теннисный мяч
В результате стихии пострадали крыши домов, автомобили и урожай
В результате стихии пострадали крыши домов, автомобили и урожай
14 июня в станице Кардоникской Зеленчукского района
На снимках, которые местные жители публиковали в соцсетях, можно увидеть, что град в диаметре достигал 10 сантиметров и по размеру был похож на теннисный мячик.
Огромный град сильно повредил крыши больницы и школы, а также около 100 частных домов. Разбитыми оказались и несколько автомобилей, передает
Кстати, мощный град прошел и в Мордовии. Краснослободск за несколько минут превратился в абсолютно белый и почти зимний город.
Напомним, что гигантский град в июне обрушился сразу на несколько российских регионов.