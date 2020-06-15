Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 июняОснование UEFA и ШОС, первое успешное переливание крови и другие памятные даты и события, которые произошли 15 июня в разные годы
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
14:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Карачаево-Черкесии выпал град размером с теннисный мяч

В результате стихии пострадали крыши домов, автомобили и урожай

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

14 июня в станице Кардоникской Зеленчукского района Карачаево-Черкесии прошла сильная гроза с ливнем, шквалистым ветром и гигантским градом.

Во время загрузки произошла ошибка.

На снимках, которые местные жители публиковали в соцсетях, можно увидеть, что град в диаметре достигал 10 сантиметров и по размеру был похож на теннисный мячик.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Огромный град сильно повредил крыши больницы и школы, а также около 100 частных домов. Разбитыми оказались и несколько автомобилей, передает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, мощный град прошел и в Мордовии. Краснослободск за несколько минут превратился в абсолютно белый и почти зимний город.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что гигантский град в июне обрушился сразу на несколько российских регионов.

Читайте также
Здоровье
12 актеров, карьеры которых погубил алкоголь Михаил Ефремов — далеко не первый.
Hi-Tech
«Тор-М2» станет непотопляемым Машина должна преодолевать водные преграды вплавь
Авто
Три бюджетных Chevrolet появятся на российском рынке Автомобили будут стоить от семи сотен тысяч рублей, их выпуск налажен в Узбекистане
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Новости партнеров
Очевидец рассказал, кто сидел в машине с Ефремовым
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подруга Ефремова актриса Белоусова сбежала с места ДТП
Gnezdo.ru
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
До аварии Михаил Ефремов успел сделать звонок
Леди
Дамский угодник Трамп: президент США и его отношения с женщинами 14 июня исполняется 74 года Дональду Трампу.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»