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14:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жителей Великобритании напугал торнадо (видео)

По словам местных, ничего подобного в этом районе они не помнят.

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В середине июня жители сразу нескольких деревень в британском графстве Йоркшир стали свидетелями торнадо. Воронка в воздухе образовалась во время грозы и оставалась активной в течение нескольких минут.

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В соцсетях местные жители публиковали фото и видео природного явления. В комментариях многие отмечали, что никогда не видели в этом районе ничего подобного и связывали внезапное появление торнадо с изменением климата.

Екатерина Гура

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