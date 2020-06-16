Жителей Великобритании напугал торнадо (видео)
По словам местных, ничего подобного в этом районе они не помнят.
По словам местных, ничего подобного в этом районе они не помнят.
В середине июня жители сразу нескольких деревень в британском графстве Йоркшир стали свидетелями торнадо. Воронка в воздухе образовалась во время грозы и оставалась активной в течение нескольких минут.
В соцсетях местные жители публиковали фото и видео природного явления. В комментариях многие отмечали, что никогда не видели в этом районе ничего подобного и связывали внезапное появление торнадо с изменением климата.
Екатерина Гура