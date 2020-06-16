Eerie green glow has appeared around Mars thanks to alien ‘aurora borealis’ effect https://t.co/L09En1pvFa— The Sun (@TheSun) June 16, 2020
Ученые впервые зафиксировали зеленое свечение вокруг Марса
Его существование предсказывали еще 40 лет назад
Его существование предсказывали еще 40 лет назад
Специалисты
Считается, что зеленое свечение вызвано атомами кислорода, которые высвобождаются под воздействием солнечного света. Ученые предполагали наличие вокруг Марса такого «северного сияния» еще более 40 лет назад, но точно подтвердить его наличие с помощью снимков удалось лишь сейчас, пишет The Sun.
Отмечается, что свечение вокруг Марса в разы сильнее, чем вокруг Земли.
Екатерина Гура