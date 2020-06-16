Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Показаны лучшие фото с высоты птичьего полетаНевероятные пейзажи, сделанные с помощью дронов
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
165 лет назад не стало Жанны Фриске
17:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые впервые зафиксировали зеленое свечение вокруг Марса

Его существование предсказывали еще 40 лет назад

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Специалисты российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-TGO» с помощью космического аппарата Trace Gas Orbiter впервые получили снимки зеленого свечения в атмосфере Марса. Похожее свечение присутствует и в атмосфере Земли.

Свечение Марса в интерпретации художника

Считается, что зеленое свечение вызвано атомами кислорода, которые высвобождаются под воздействием солнечного света. Ученые предполагали наличие вокруг Марса такого «северного сияния» еще более 40 лет назад, но точно подтвердить его наличие с помощью снимков удалось лишь сейчас, пишет The Sun.

Отмечается, что свечение вокруг Марса в разы сильнее, чем вокруг Земли.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Узнали «Гуся» из Электроника? Фото 40 лет спустя
Hi-Tech
Какие смартфоны Xiaomi получат полноценную MIUI 12 Суперобои и новые анимации будут доступны не для всех
Авто
Три бюджетных Chevrolet появятся на российском рынке Автомобили будут стоить от семи сотен тысяч рублей, их выпуск налажен в Узбекистане
Кино
Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона Анна Кошмал, сыгравшая Женю, раскрыла подробности популярной истории
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Что у вас интересного? 269
Устала. Нет сил. 187
Подарок молодому папе) 151
По следам темы, как сын пожелал мне, чтобы я умерла 84
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»