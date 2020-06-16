This light blue ocean swirl caught my eye as we flew over the South Pacific. pic.twitter.com/Ns7HpCfhWb— Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) June 15, 2020
Астронавт NASA снял необычный вихрь над Тихим океаном
Снимком он поделился в соцсетях.
Снимком он поделился в соцсетях.
Астронавт Дуглас Херли, прибывший на МКС около двух недель назад вместе со своим коллегой Робертом Бенкеном борту космического аппарата SpaceX Falcon 9, опубликовал в Twitter удивительное фото.
Пролетая над Тихим океаном, Херли заметил необычный вихрь над водой и поспешил сделать снимок. Этот вихрь выглядит так необычно, что, кажется, будто
Екатерина Гура