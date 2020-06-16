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18:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астронавт NASA снял необычный вихрь над Тихим океаном

Снимком он поделился в соцсетях.

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Астронавт Дуглас Херли, прибывший на МКС около двух недель назад вместе со своим коллегой Робертом Бенкеном борту космического аппарата SpaceX Falcon 9, опубликовал в Twitter удивительное фото.

Пролетая над Тихим океаном, Херли заметил необычный вихрь над водой и поспешил сделать снимок. Этот вихрь выглядит так необычно, что, кажется, будто кто-то специально нарисовал его на фото. Подписчики астронавта в комментариях поделились своими версиями о происхождении необычного явления.

Отправляю фото с близкого расстояния
Земля говорит “Привет!”
Они приближаются

Екатерина Гура

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