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11:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Паук тебе на голову! Самые необычные дожди в истории человечества

Наука долго не обращала внимания на это аномальное явление, предполагая, что это не более чем легенды и вымыслы. Но потом объяснение нашлось.

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Ровно 80 лет назад у села Мещеры Горьковской области произошло нечто странное, повергшее в шок местных жителей. На их головы прямо с неба посыпались старинные монеты. АиФ.ru рассказывает о самых необычных дождях, какие случались в истории, и объясняет, откуда они взялись.

Зловещий знак подали водоросли

Рядовому советскому гражданину старинные деньги были без надобности — в магазине на них всё равно ничего не купишь. Тем не менее 17 июня 1940 года жители села Мещеры с изумлением бросились собирать серебряные монетки XVI—XVII вв., которые падали с неба. Необычную находку потом сдали государству — всего насчитали около тысячи монет. Сколько люди оставили себе, история умалчивает.

По самой распространённой версии, причиной денежного дождя стала непогода: сначала ливень вымыл из-под земли зарытый во времена Ивана Грозного клад, а затем ураган поднял его в воздух и разбросал по окрестностям.

В июле 2001 года в индийском штате Керала полил дождь красного цвета. С перерывами он продолжался до конца сентября, и население было изрядно напугано: в осадках, похожих на кровь, люди увидели зловещий знак. Позднее учёные успокоили их: дождь окрасился из-за спор местных водорослей.

В 2005 году близ сербской деревни Каджа Джановик с неба посыпались лягушки. Её жители были в недоумении.

Тысячи лягушек обрушились на нас вместе с дождём.
Александр Сайрик
Местный житель
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Специалисты предположили, что виной всему смерч, затянувший в свою воронку земноводных из расположенного поблизости водоёма.

Аналогичные «осадки» из лягушек и жаб наблюдались в разное время и в других странах. Например, в 1953 году в Массачусетсе, США. Или в 2007 году в Эль-Ребольедо, Испания.

Ужин, упавший с неба

Дожди из животных — несомненно, редкое, но не раз упомянутое в письменных источниках явление. Такие свидетельства встречаются у древних греков и римлян. Сообщение о падающих с неба белках содержится в Ипатьевской летописи. А в XIX веке их стала публиковать и пресса. Например, в журнале «Scientific American» 1877 года описан дождь из змей, достигавших 18 дюймов (около 45 сантиметров) в длину, выпавший в Мемфисе.

В июне 1880 года над испанской Валенсией прошёл дождь из перепелов, а в феврале 1861 года жители Сингапура видели, как с неба вместе с ливнем падают тысячи рыб.
Рыбный дождь в Сингапуре, как он был описан коренными жителями
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Сообщений о необычных осадках из животных хватало и в прошлом веке, и в нынешнем. В 1969 году в городе Сент-Мэри (США) выпал дождь из мёртвых канареек. В 1978-м в Новом Южном Уэльсе (Австралия) — из креветок. В 2007-м жители аргентинской провинции Сальта наблюдали, как с неба сыплются пауки, в 2011-м на учеников одной из школ Шотландии (у них был урок физкультуры на стадионе) начали падать дождевые черви. Учитель был вынужден прервать урок и увести детей, а потом вместе с ними вышел на улицу и долго собирал этих червей, чтобы отдать их на экспертизу. Учёные предположили, что их принёс ветер, но погода в тот день стояла солнечная и безветренная.

Для города Йоро, что в Гондурасе, рыбный ливень (по испански — aguacero de pescado) стал явлением настолько заурядным, что местный департамент проводит ежегодный «Фестиваль рыбного дождя», на который съезжаются туристы. Действо происходит во временном интервале с мая по июль: в небе появляется тёмная туча, которая разверзается сильнейшим ливнем, и после него на земле остаются лежать сотни живых рыб. И местные жители, и приезжие собирают добычу и несут её на кухню, где готовят праздничный ужин. Рыбный дождь даже упомянут в гондурасском фольклоре.

Гравюра с изображением «рыбного дождя» (О. Магнус, 1555 год)

Может ли лягушка самозародиться в облаке?

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Наука долго не обращала внимания на это аномальное явление, предполагая, что это не более чем легенды. Поэтому возникла версия, которая сейчас выглядит сущей нелепицей. А именно: упавшие с неба существа сами как-то зародились в облаках. В XIX веке под эту гипотезу даже подвели околонаучную базу: дескать, вместе с парами воды в атмосферу поднимаются икринки лягушек, там они вырастают и какое-то время живут в облаках, а потом вместе с дождём падают на землю.

Тем не менее французский физик Андре Мари Ампер (тот самый, чьим именем названа единица силы тока) пробовал объяснять дожди из лягушек и жаб более рациональными доводами. Впоследствии их приняли и развили другие учёные. Ампер предположил, что сильные ветра способны подхватывать большие группы жаб, выползающих из водоёмов на траву, и переносить их на расстояния в несколько километров.

Собственно, научное объяснение феномена, вызывавшего у наших предков недоумение и суеверный трепет, сводится именно к аномальным погодным явлениям — ураганам и смерчам.
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Учёные доказали, что те могут поднимать рыб и тех же лягушек с поверхности водоёмов, мелких животных — с земли, а птиц перехватывать в полёте. Не в силах вырваться из воронки торнадо, животные взмывают всё выше и выше, пока стихия не утихнет и её энергия не уступит земной гравитации.

Есть и другое научное объяснение. Правда, оно отрицает сам факт существования дождей из животных. Замечено, что некоторые виды рыб способны ползать по траве, перебираясь из одного водоёма в другой, словно угри. И если человек увидит их сразу после дождя, он может подумать, что они свалились из грозовой тучи. То же касается лягушек и жаб. Ещё древнегреческий философ Теофаст предполагал, что земноводные не падают с неба вместе с дождём — это дождь заставляет их вылезать из прудов и болот на открытые участки.

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