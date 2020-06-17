Паук тебе на голову! Самые необычные дожди в истории человечества
Наука долго не обращала внимания на это аномальное явление, предполагая, что это не более чем легенды и вымыслы. Но потом объяснение нашлось.
Наука долго не обращала внимания на это аномальное явление, предполагая, что это не более чем легенды и вымыслы. Но потом объяснение нашлось.
Рядовому советскому гражданину старинные деньги были без надобности — в магазине на них всё равно ничего не купишь. Тем не менее 17 июня 1940 года жители села Мещеры с изумлением бросились собирать серебряные монетки
В июле 2001 года в индийском штате Керала полил дождь красного цвета. С перерывами он продолжался до конца сентября, и население было изрядно напугано: в осадках, похожих на кровь, люди увидели зловещий знак. Позднее учёные успокоили их: дождь окрасился
В 2005 году близ сербской деревни Каджа Джановик с неба посыпались лягушки. Её жители были в недоумении.
Тысячи лягушек обрушились на нас вместе с дождём.
Специалисты предположили, что виной всему смерч, затянувший в свою воронку земноводных из расположенного поблизости водоёма.
Аналогичные «осадки» из лягушек и жаб наблюдались в разное время и в других странах. Например, в 1953 году в Массачусетсе, США. Или в 2007 году в
Дожди из животных — несомненно, редкое, но не раз упомянутое в письменных источниках явление. Такие свидетельства встречаются у древних греков и римлян. Сообщение о падающих с неба белках содержится в Ипатьевской летописи. А в XIX веке их стала публиковать и пресса. Например, в журнале «Scientific American» 1877 года описан дождь из змей, достигавших 18 дюймов (около 45 сантиметров) в длину, выпавший в Мемфисе.
Сообщений о необычных осадках из животных хватало и в прошлом веке, и в нынешнем. В 1969 году в городе
Для города Йоро, что в Гондурасе, рыбный ливень (по испански — aguacero de pescado) стал явлением настолько заурядным, что местный департамент проводит ежегодный «Фестиваль рыбного дождя», на который съезжаются туристы. Действо происходит во временном интервале с мая по июль: в небе появляется тёмная туча, которая разверзается сильнейшим ливнем, и после него на земле остаются лежать сотни живых рыб. И местные жители, и приезжие собирают добычу и несут её на кухню, где готовят праздничный ужин. Рыбный дождь даже упомянут в гондурасском фольклоре.
Наука долго не обращала внимания на это аномальное явление, предполагая, что это не более чем легенды. Поэтому возникла версия, которая сейчас выглядит сущей нелепицей. А именно: упавшие с неба существа сами
Тем не менее французский физик Андре Мари Ампер (тот самый, чьим именем названа единица силы тока) пробовал объяснять дожди из лягушек и жаб более рациональными доводами. Впоследствии их приняли и развили другие учёные. Ампер предположил, что сильные ветра способны подхватывать большие группы жаб, выползающих из водоёмов на траву, и переносить их на расстояния в несколько километров.
Учёные доказали, что те могут поднимать рыб и тех же лягушек с поверхности водоёмов, мелких животных — с земли, а птиц перехватывать в полёте. Не в силах вырваться из воронки торнадо, животные взмывают всё выше и выше, пока стихия не утихнет и её энергия не уступит земной гравитации.
Есть и другое научное объяснение. Правда, оно отрицает сам факт существования дождей из животных. Замечено, что некоторые виды рыб способны ползать по траве, перебираясь из одного водоёма в другой, словно угри. И если человек увидит их сразу после дождя, он может подумать, что они свалились из грозовой тучи. То же касается лягушек и жаб. Ещё древнегреческий философ Теофаст предполагал, что земноводные не падают с неба вместе с дождём — это дождь заставляет их вылезать из прудов и болот на открытые участки.