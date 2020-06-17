«Кольцо огня»: жители Земли смогут наблюдать необычное солнечное затмение
Оно произойдет 21 июня
Оно произойдет 21 июня
В воскресенье, 21 июня, произойдет кольцеобразное солнечное затмение, которое также называют «кольцом огня». Поскольку это затмение является частичным, то Луна, проходя мимо Солнца, закроет его внутреннюю часть (99,4% солнечной поверхности), оставляя видимым только его края, которые и создадут то самое «кольцо».
В этом году затмение продлится 38 секунд, и увидеть его целиком смогут далеко не все. Затмение будет видно в 111 странах, расположенных на территории Африки, Аравийского полуострова, Евразии, Японии и Малайского архипелага, а также Австралии, пишет Science Alert.
Екатерина Гура