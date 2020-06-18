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11:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 18 июня: какие погодные явления расскажут о погоде

Следим за направлением ветра и прислушиваемся к крикам совы.

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Источник: Агентство «Москва»

18 июня православная церковь вспоминает святого великомученика Дорофея. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году, которые в народе называют «воробьиные».

Чтобы определить погоду на ближайшие дни, стоит понаблюдать за ветром. Считается, что если он дует с северо-западной стороны, то лето будет дождливое и ветреное. Северный ветер — к ясной погоде, а южный — к плодородному году.

Если запах травы в этот день особенно сильный, то стоит готовиться к осадкам, а если много пауков и паутины, то погода будет ясная и солнечная.

О погоде могут рассказать и приметы с птицами. Например, если всю ночь кричит сова, то следующий день будет дождливым.

Екатерина Гура

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