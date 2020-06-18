Народные приметы на 18 июня: какие погодные явления расскажут о погоде
Следим за направлением ветра и прислушиваемся к крикам совы.
Следим за направлением ветра и прислушиваемся к крикам совы.
18 июня православная церковь вспоминает святого великомученика Дорофея. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году, которые в народе называют «воробьиные».
Чтобы определить погоду на ближайшие дни, стоит понаблюдать за ветром. Считается, что если он дует с
О погоде могут рассказать и приметы с птицами. Например, если всю ночь кричит сова, то следующий день будет дождливым.
Екатерина Гура