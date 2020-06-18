В Адыгее огромный град разбил автомобили и крыши домов (видео)
За пару недель стихия прошлась практически по всем регионам России.
За пару недель стихия прошлась практически по всем регионам России.
17 июня в Хатукайском сельском поселении в Республике Адыгея прошла сильная буря со штормовым ветром, ливнем и гигантским градом размером с куриное яйцо.
По сообщениям местных СМИ, в результате града оказались разбиты автомобили, пробиты крыши домов, а также нанесен серьезный ущерб сельхозугодьям. В числе прочего пострадала и местная администрация, у которой градом пробило крышу, в результате чего здание затопило дождем.
Накануне было известно о более чем 100 пострадавших, но обращения к властям продолжают поступать до сих пор. 18 июня в районе была создана оценочная комиссия, которая обследует пострадавшие домовладения и займется ликвидацией последствий стихии.
Напомним, что похожие бури с огромным градом прошли практически во всех регионах России.
Екатерина Гура