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15:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Адыгее огромный град разбил автомобили и крыши домов (видео)

За пару недель стихия прошлась практически по всем регионам России.

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17 июня в Хатукайском сельском поселении в Республике Адыгея прошла сильная буря со штормовым ветром, ливнем и гигантским градом размером с куриное яйцо.

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По сообщениям местных СМИ, в результате града оказались разбиты автомобили, пробиты крыши домов, а также нанесен серьезный ущерб сельхозугодьям. В числе прочего пострадала и местная администрация, у которой градом пробило крышу, в результате чего здание затопило дождем.

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Накануне было известно о более чем 100 пострадавших, но обращения к властям продолжают поступать до сих пор. 18 июня в районе была создана оценочная комиссия, которая обследует пострадавшие домовладения и займется ликвидацией последствий стихии.

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Напомним, что похожие бури с огромным градом прошли практически во всех регионах России.

Екатерина Гура

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