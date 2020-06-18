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17:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнародовали неутешительные данные о качестве воздуха

Нужны глобальные меры.

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Источник: Reuters

9 из 10 жителей Земли страдают от загрязнения воздуха, при этом каждый второй столкнулся с ухудшением его качества за последнее десятилетие, установили европейские ученые в рамках масштабного анализа, начатого еще в 2010 году.

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Речь идет о повышенных уровнях мелких частиц, которые могут проникать глубоко в легкие и даже в кровоток, становясь причиной множества болезней, говорится в исследовании, опубликованном в Climate and Atmospheric Science.

Уровни загрязнения в разных регионах планеты неодинаковы. Например, среднестатический житель Европы или Северной Америки подвергался меньшему воздействию вредных частиц, чем житель Центральной и Юго-Восточной Азии. Здесь в отдельных странах загрязнение воздуха в пять раз превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения и при этом продолжает расти.

Исследователи изучали тенденции глобального, национального и регионального качества воздуха, используя спутниковые и наземные данные. Они обнаружили, что в сельских районах Центральной и Южной Азии концентрации мелких твердых частиц в воздухе увеличились с 2010 по 2016 год примерно на 11%.

Вопреки стереотипу, загрязнение растет не только в городах, но и в сельской местности.

Еще одна новая проблема — усиление пыльных бурь в связи с изменением климата. Мелкие частицы песка и пыли представляют опасность для густонаселенных регионов Северной Африки и Ближнего Востока.

Новые данные показывают, что проблема с загрязнением воздуха должна решаться не только в промышленных или плотно населенных регионах, а в глобальном масштабе.

Анна Лысенко

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