Ученые обнародовали неутешительные данные о качестве воздуха
Нужны глобальные меры.
Нужны глобальные меры.
9 из 10 жителей Земли страдают от загрязнения воздуха, при этом каждый второй столкнулся с ухудшением его качества за последнее десятилетие, установили европейские ученые в рамках масштабного анализа, начатого еще в 2010 году.
Речь идет о повышенных уровнях мелких частиц, которые могут проникать глубоко в легкие и даже в кровоток, становясь причиной множества болезней, говорится в исследовании, опубликованном в Climate and Atmospheric Science.
Уровни загрязнения в разных регионах планеты неодинаковы. Например, среднестатический житель Европы или Северной Америки подвергался меньшему воздействию вредных частиц, чем житель Центральной и
Исследователи изучали тенденции глобального, национального и регионального качества воздуха, используя спутниковые и наземные данные. Они обнаружили, что в сельских районах Центральной и Южной Азии концентрации мелких твердых частиц в воздухе увеличились с 2010 по 2016 год примерно на 11%.
Еще одна новая проблема — усиление пыльных бурь в связи с изменением климата. Мелкие частицы песка и пыли представляют опасность для густонаселенных регионов Северной Африки и Ближнего Востока.
Новые данные показывают, что проблема с загрязнением воздуха должна решаться не только в промышленных или плотно населенных регионах, а в глобальном масштабе.
Анна Лысенко