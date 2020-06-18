Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 июняПоследняя битва Наполеона, первая масштабная авиакатастрофа и другие памятные даты и события, которые произошли 18 июня в разные годы
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
17:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

В соцсетях появилось видео сильной бури и торнадо в Казахстане

В результате стихии пострадали несколько человек, а городу нанесен большой ущерб.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В середине июня в городе Аягоз на востоке Казахстана прошла мощная буря с порывами ветра до 28 метров в секунду. В некоторых районах жители также заметили небольшой торнадо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях появились фото и видео самой стихии и ее последствий. По сообщениям местных СМИ, в результате бури пострадали 19 двухэтажных жилых дома, 72 одноэтажных, 4 школы, 3 детских сада, центральная районная больница и ветлаборатория. А из-за обрыва линий электропередач без электричества остались несколько жилых районов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в больницы обратилось 7 человек, которые получили различные травмы от падения веток и разбитых стекол.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Hi-Tech
Скандал с новым российским мультфильмом Волку и Зайцу нашли «молодежную» альтернативу. Это нравится далеко не всем
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 279
Прогулка. родина 249
Лето. Дача. 151
Второй вопрос знатокам -- 127
Кино
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены Актриса сообщила, что повредила ногу на площадке сериала «Фитнес»
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Момент нападения медведя на мужчину попал на видео
Навальный назвал участника ВОВ с орденами позором Родины
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Популярные темы на «Детях»
Юля Липницкая беременна. 556
Герои наших старых фильмов. Абьюзер Гоша, бабник Женя Лукашин, инфантил Новосельцев) 524
Кому нужнее или что делать, если денег на все сразу не хватает. 205
А что вы разрешаете своим детям такого, что другие не разрезают, ну или знакомые удивляются? 193
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Как оставить качественную медпомощь и после COVID-19. Узнай первым
Разбираем каждую претензию к общероссийскому голосованию – по пунктам
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
В России можно запретить очернение ветеранов – читай поправку в Конституцию
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»