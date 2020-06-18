В соцсетях появилось видео сильной бури и торнадо в Казахстане
В результате стихии пострадали несколько человек, а городу нанесен большой ущерб.
В результате стихии пострадали несколько человек, а городу нанесен большой ущерб.
В середине июня в городе Аягоз на востоке Казахстана прошла мощная буря с порывами ветра до 28 метров в секунду. В некоторых районах жители также заметили небольшой торнадо.
В соцсетях появились фото и видео самой стихии и ее последствий. По сообщениям местных СМИ, в результате бури пострадали 19 двухэтажных жилых дома, 72 одноэтажных, 4 школы, 3 детских сада, центральная районная больница и ветлаборатория. А
Кроме того, в больницы обратилось 7 человек, которые получили различные травмы от падения веток и разбитых стекол.
Екатерина Гура