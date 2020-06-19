Синоптики рассказали о третьей волне тепла

Днем в воскресенье в российской столице ожидается плюс 21−23 градуса, в понедельник станет на пару градусов теплее, во вторник — еще на пару градусов теплее. И в среду, день проведения Парада Победы, воздух в Москве может прогреться до плюс 24−29 градусов. На ближайшие дни синоптики не прогнозируют серьезных дождей.
А вот на Урале погода не такая устойчивая. В пятницу, 19 июня, там плюс 15−20, в субботу — 19−24 градуса. С воскресенья и до вторника не выше плюс 15−20 градусов. И дожди.
Примерно такая же температура установится на Дальнем Востоке — в Хабаровском крае и Амурской области, на севере Приморья — похолодает. Температура будет ниже нормы на 2−4 градуса — максимум +15…+20 градусов. И в ближайшие дни потепления не ожидается.