Салтинский водопад — подземное чудо
Фотопутешествие к одному из самых удивительных природных объектов в горах Дагестана.
Фотопутешествие к одному из самых удивительных природных объектов в горах Дагестана.
Салтинский водопад — одно из самых странных и красивых мест в Дагестане. Горная речка Салтинка течет через живописный Кудалинский каньон, а потом вдруг буквально проваливается сквозь землю. Под землей мы ее и будем искать.
Путь из столицы Дагестана к водопаду — отдельное приключение. Из Махачкалы надо выехать в сторону Буйнакска, затем — через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России. Дальше нас ждет затяжной серпантин, так что самое время остановиться и полюбоваться красотой окружающего пейзажа.
Дальше — в горы, к прекраснейшему Ирганайскому водохранилищу. Стоит остановиться у недостроенного водосброса — это редкий индустриальный пейзаж посреди скал.
Затем дорога поведет вдоль водохранилища, до села Чалда. И здесь стоит съехать с маршрута и повернуть в сторону Карадаха, чтобы потом не кусать локти от упущенной возможности посмотреть на еще одно чудо природы — Карадахскую теснину. Дорога до нее проходит по красивейшему ущелью, которое постепенно сужается и в конце превращается в невероятно узкий проход между высоченных отвесных скал.
Попасть к селу Салта, у которого и находится водопад, отсюда можно двумя способами: через гравийный серпантин нелучшего качества или вернуться на асфальтированную дорогу. Лучше выбрать второй вариант — не только
Уже отсюда путь ведет на Салту — 7 км не самой плохой гравийной дороги, и мы почти у цели. Подземный водопад находится неподалеку от аула.
К нему ведет ущелье с высотой стен в 20 метров. Чем дальше, тем более впечатляющим оно становится. Примерно километр пути — и вот он, прорывающийся