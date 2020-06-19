Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 июняОтмена рабства в США, появление Монетного устава в России и другие события этого дня
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
8Умер Михаил Кокшенов
11:55 (мск), источник: Это Кавказ

Салтинский водопад — подземное чудо

Фотопутешествие к одному из самых удивительных природных объектов в горах Дагестана.

Салтинский водопад — одно из самых странных и красивых мест в Дагестане. Горная речка Салтинка течет через живописный Кудалинский каньон, а потом вдруг буквально проваливается сквозь землю. Под землей мы ее и будем искать.

Вид со смотровой площадки на выезде из Гимринского тоннеля | Источник: Александр Сухарев

Путь из столицы Дагестана к водопаду — отдельное приключение. Из Махачкалы надо выехать в сторону Буйнакска, затем — через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России. Дальше нас ждет затяжной серпантин, так что самое время остановиться и полюбоваться красотой окружающего пейзажа.

Дальше — в горы, к прекраснейшему Ирганайскому водохранилищу. Стоит остановиться у недостроенного водосброса — это редкий индустриальный пейзаж посреди скал.

Гоцатлинское водохранилище по дороге к Карадахской теснине | Источник: Александр Сухарев

Затем дорога поведет вдоль водохранилища, до села Чалда. И здесь стоит съехать с маршрута и повернуть в сторону Карадаха, чтобы потом не кусать локти от упущенной возможности посмотреть на еще одно чудо природы — Карадахскую теснину. Дорога до нее проходит по красивейшему ущелью, которое постепенно сужается и в конце превращается в невероятно узкий проход между высоченных отвесных скал.

Попасть к селу Салта, у которого и находится водопад, отсюда можно двумя способами: через гравийный серпантин нелучшего качества или вернуться на асфальтированную дорогу. Лучше выбрать второй вариант — не только из-за безопасности. Путь проходит через Гергебильское водохранилище и одноименную ГЭС — и они тоже стоят внимания.

Уже отсюда путь ведет на Салту — 7 км не самой плохой гравийной дороги, и мы почти у цели. Подземный водопад находится неподалеку от аула.

Источник: Александр Сухарев

К нему ведет ущелье с высотой стен в 20 метров. Чем дальше, тем более впечатляющим оно становится. Примерно километр пути — и вот он, прорывающийся откуда-то сверху через отверстие в сплошной скале поток воды.

5
фотографий
5
фотографий
Читайте также
 Выписавшаяся из махачкалинской больницы рассказала, как лечат COVID-19 в Дагестане
"Сжег все четыре тетради. Я не знаю точно, сколько там было долгов, где-то на 300 тысяч рублей"
Gnezdo.ru
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Hi-Tech
В небе замечен неопознанный огненный шар (фото) Редкий случай, когда ученые не смогли сказать, что упало на планету
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 281
Второй вопрос знатокам -- 160
Лето. Дача. 155
Кто то бросал курить? 129
Кино
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу Блогер и телеведущая разочарована участием в «Что было дальше?»
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Состояние Булановой ухудшилось
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Популярные темы на «Детях»
А что вы разрешаете своим детям такого, что другие не разрешают, ну или знакомые удивляются? 302
Не знаю что и сказать... Просто прочтите 247
Забавные картинки 233
Плохо так, что не высказать.... 114
Леди
Навка и Смехова устроили девичник с Семенович Смотри новое фото звезд.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»