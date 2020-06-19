Народные приметы на 19 июня: восточный ветер — к холодному лету
Погоду также можно определить по поведению пчел.
Погоду также можно определить по поведению пчел.
19 июня на Руси чтили память святого Иллариона, которого в народе прозвали Пропольником, так как в это время обычно приходилось заниматься прополкой огорода и полей. По различным народным приметам в этот день можно было узнать погоду на ближайшие дни.
Если 19 июня резко похолодало, то скоро погода переменится к лучшему. Если весь день молчит жаворонок — стоит готовиться к дождю. Если на цветах много пчел, то день будет ясным, а если они летят к ульям, то скоро начнется гроза.
Кстати, существовала и примета, которая помогала определить погоду на все лето: если в этот день дует сильный восточный ветер, то лето будет холодным и дождливым.
Екатерина Гура