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19:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Где в России можно будет увидеть солнечное затмение

Оно произойдет 21 июня.

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Источник: @sarahleejs

В воскресенье, 21 июня 2020 года, пройдет первое солнечное затмение в этом году. Оно будет частичным и кольцевым — Луна закроет 99,4% солнечной поверхности, и на своем пике затмение будет похоже огненное кольцо. Однако полноценно посмотреть на него смогут лишь жители Африки и Азии.

В России лучше всего затмение будет видно на территории Республики Алтай (там максимальный процент площади Солнца, закрытого Луной составит 34%). Также частично увидеть затмение смогут жители Краснодарского края, Крыма, Ставрополья, республик Кавказа, Новосибирска, Омска, Барнаула, Кемерова, республики Тува, Иркутска, юга Бурятии и Забайкальского края, а также Владивостока.

В Москве фаза будет минимальной, а в Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове, Новгороде, Мурманске, Архангельске и на Камчатке затмения, к сожалению, видно не будет.

Затмение на территории России можно будет наблюдать с 9 до 10:30 утра по московскому времени.

Екатерина Гура

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