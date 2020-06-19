Где в России можно будет увидеть солнечное затмение
Оно произойдет 21 июня.
Оно произойдет 21 июня.
В воскресенье, 21 июня 2020 года, пройдет первое солнечное затмение в этом году. Оно будет частичным и кольцевым — Луна закроет 99,4% солнечной поверхности, и на своем пике затмение будет похоже огненное кольцо. Однако полноценно посмотреть на него смогут лишь жители Африки и Азии.
В России лучше всего затмение будет видно на территории Республики Алтай (там максимальный процент площади Солнца, закрытого Луной составит 34%). Также частично увидеть затмение смогут жители Краснодарского края, Крыма, Ставрополья, республик Кавказа, Новосибирска, Омска, Барнаула, Кемерова, республики Тува, Иркутска, юга Бурятии и Забайкальского края, а также Владивостока.
В Москве фаза будет минимальной, а в
Затмение на территории России можно будет наблюдать с 9 до 10:30 утра по московскому времени.
Екатерина Гура