Погодные приметы на 20 июня: что означает дождь
В народе вспоминали святого Федота Стража. Крестьяне наблюдали за погодой и делали прогнозы на урожай.
В народе вспоминали святого Федота Стража. Крестьяне наблюдали за погодой и делали прогнозы на урожай.
Теплая и приятная погода — к хорошему урожаю ржи. Если весь день идет дождь, урожай будет небогатым.
Гром обещал длительную непогоду. Если во время восхода солнца тепло и душно, то будет ненастье. Если гром слышно с разных сторон неба, то возможен сильный град и пасмурная погода на несколько дней.
Если дым костра стелется по земле и ест глаза, а угли тлеют ярко — погода переменится, придет ненастье.