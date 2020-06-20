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10:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 20 июня: что означает дождь

В народе вспоминали святого Федота Стража. Крестьяне наблюдали за погодой и делали прогнозы на урожай.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Теплая и приятная погода — к хорошему урожаю ржи. Если весь день идет дождь, урожай будет небогатым.

Гром обещал длительную непогоду. Если во время восхода солнца тепло и душно, то будет ненастье. Если гром слышно с разных сторон неба, то возможен сильный град и пасмурная погода на несколько дней.

Если дым костра стелется по земле и ест глаза, а угли тлеют ярко — погода переменится, придет ненастье.

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