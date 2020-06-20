Снимки двух планетарных туманностей поразили Сеть

Обе туманности хорошо известны ученым. Из-за причудливой формы, напоминающей два крыла, биполярная планетарная туманность NGC 6302 в созвездии Скорпион еще носит название Бабочка. NGC 7027 — очень молодая планетарная туманность в созвездии Лебедь на расстоянии около 3 тыс. световых лет от Земли. Но до сих пор их не изучали детально.
«Когда я посмотрел в архив “Хаббла” и понял, что никто не наблюдал эти туманности с помощью широкоугольной камеры телескопа (Wide Field Camera 3 — ред.) во всем диапазоне длин волн, я был поражен», — цитирует NASA слова Джоэла Кастнера, автора нового исследования из Рочестерского технологического института (США).
«Новые многочастотные наблюдения “Хаббла” дают на сегодняшний день наиболее полное представление об этих впечатляющих туманностях. Когда я загружал полученные изображения, я чувствовал себя ребенком в кондитерской», — говорит Кастнер.
Оба объекта очень важны для понимания процессов формирования планетарных туманностей, говорят астрономы.