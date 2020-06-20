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11:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снимки двух планетарных туманностей поразили Сеть

Новые снимки планетарных туманностей NGC 6302 и NGC 7027 оказались настолько необычными, что поразили и пользователей Сети, и самих астрономов. Опубликованными NASA фотографиями массово делятся в соцсетях.

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NGC 6302 | Источник: NASA

Обе туманности хорошо известны ученым. Из-за причудливой формы, напоминающей два крыла, биполярная планетарная туманность NGC 6302 в созвездии Скорпион еще носит название Бабочка. NGC 7027 — очень молодая планетарная туманность в созвездии Лебедь на расстоянии около 3 тыс. световых лет от Земли. Но до сих пор их не изучали детально.

«Когда я посмотрел в архив “Хаббла” и понял, что никто не наблюдал эти туманности с помощью широкоугольной камеры телескопа (Wide Field Camera 3 — ред.) во всем диапазоне длин волн, я был поражен», — цитирует NASA слова Джоэла Кастнера, автора нового исследования из Рочестерского технологического института (США).

NGC 7027 | Источник: NASA

«Новые многочастотные наблюдения “Хаббла” дают на сегодняшний день наиболее полное представление об этих впечатляющих туманностях. Когда я загружал полученные изображения, я чувствовал себя ребенком в кондитерской», — говорит Кастнер.

Оба объекта очень важны для понимания процессов формирования планетарных туманностей, говорят астрономы.

Анна Лысенко

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