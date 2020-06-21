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15:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Индонезии проснулся опасный вулкан (видео)

За последние сутки Мерапи извергался дважды.

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Самый активный в Индонезии действующий вулкан Мерапи выбросил столб пепла и дыма на высоту 6 километров, сообщает геологическое агентство страны.

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Последнее крупное извержение вулкана на острове Ява произошло в 2010 году. Было эвакуировано 350 тысяч человек, 353 человека погибли.

По данным агентства, за последние сутки Мерапи извергался дважды. Власти призвали жителей близлежащих населенных пунктов оставаться за пределами трехкилометровой зоны вокруг вулкана.

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Анна Лысенко

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