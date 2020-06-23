Гидрометцентр сообщил, на каком курорте России самое теплое море
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. В Геленджике температура воды достигла 24 градусов.
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. В Геленджике температура воды достигла 24 градусов.
Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья — в Геленджике, там температура воды достигла 24 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в Бердянске, на курорте Азовского моря, температура составляет 26 градусов тепла.
Все-такиповышается температура. Уже в Ялте и Феодосии 22 градуса температура моря, в Евпатории, Алуште, Анапе — 23 градуса, в Туапсе — тоже 23 градуса, в Геленджике — 24 градуса.