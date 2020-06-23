Жителей европейской части России предупредили о жаре
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В столице в пятницу будет от 25 до 30 градусов тепла, а на выходных температура поднимется до 31 градуса. При этом в воскресенье в Москве возможен небольшой дождь.
Также жарко будет и в Брянской области — там в выходные ожидается до 30 градусов тепла, аналогичная температура — и в Псковской области, а в Калужской области столбик термометра поднимется до 28 градусов.
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что россиян с вероятностью 60−65 процентов ожидает лето со средней температурой около нормы или выше нее. Сам сезон, как отметил синоптик, будет неоднородным.
Цвет прогностической карты, по словам Вильфанда, в летние месяцы будет розового и красноватого цвета — это соответствует теплой аномалии.