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10:00 (мск), источник: РИА Новости

Жителей европейской части России предупредили о жаре

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Источник: РИА "Новости"

В столице в пятницу будет от 25 до 30 градусов тепла, а на выходных температура поднимется до 31 градуса. При этом в воскресенье в Москве возможен небольшой дождь.

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Также жарко будет и в Брянской области — там в выходные ожидается до 30 градусов тепла, аналогичная температура — и в Псковской области, а в Калужской области столбик термометра поднимется до 28 градусов.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что россиян с вероятностью 60−65 процентов ожидает лето со средней температурой около нормы или выше нее. Сам сезон, как отметил синоптик, будет неоднородным.

Цвет прогностической карты, по словам Вильфанда, в летние месяцы будет розового и красноватого цвета — это соответствует теплой аномалии.

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