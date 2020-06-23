«Хаббл» показал профиль спиральной галактики
Необычный ракурс.
Необычный ракурс.
Космический телескоп «Хаббл» получил новые снимки спиральной галактики NGC 5907 в созвездии Дракона.
Галактика на расстоянии около 50 миллионов световых лет от Земли вытянулась по всему изображению. Мы не видим ее спиральные рукава, потому что снимок сделан «в профиль». Это единственный доступный с орбиты ракурс для этого космического объекта.
NGC 5907 известна тем, что около 4 миллиардов лет назад разорвала и поглотила свою соседку — неизвестную карликовую галактику. Ее остатки до сих пор можно наблюдать в структуре NGC 5907. Кроме того, в галактике находится пульсар NGC 5907 X-1, имеющий скорость вращения 1,13 секунды за один оборот. Он испускает такое же количество энергии, которое Солнце высвобождает за 3,5 года.
Анна Лысенко