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12:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жителей Турции напугал гигантский водяной смерч

Он появился во время грозы.

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На берегу Мраморного моря в Стамбуле заметили водяной смерч устрашающего размера. Вихрь появился в районе Бююкчекмедже в европейской части города.

Водяные смерчи образуются над поверхностью большого водоема и соединены с кучевым облаком. Они существуют всего 15−30 минут.

Сезон смерчей начался и в Крыму. 20 и 21 июня в разных районах полуострова были замечены два торнадо.

Анна Лысенко

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