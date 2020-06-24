Büyükçekmece gölü, Çatalca tarafı... pic.twitter.com/56cFfZlE5T— Eyüp Can Kızılkaya (@E_Kizilkaya) June 23, 2020
Жителей Турции напугал гигантский водяной смерч
Он появился во время грозы.
Он появился во время грозы.
На берегу Мраморного моря в Стамбуле заметили водяной смерч устрашающего размера. Вихрь появился в районе Бююкчекмедже в европейской части города.
Водяные смерчи образуются над поверхностью большого водоема и соединены с кучевым облаком. Они существуют всего 15−30 минут.
Сезон смерчей начался и в Крыму. 20 и 21 июня в разных районах полуострова были замечены два торнадо.
Анна Лысенко