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17:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Исландию сотрясли 4,5 тыс. подземных толчков

В стране ждут извержения вулкана.

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Источник: AP 2020

Сейсмологи зафиксировали в Исландии более 4,5 тысяч подземных толчков, начиная с 19 июня, сообщает Newsweek.

Речь идет о так называемом «рое землетрясений» — последовательности сейсмических событий, которые происходят в одной области в течение относительно короткого периода времени. Сотни или тысячи толчков могут длится несколько дней или месяцев.

Землетрясения в Исландии начались 19 июня у деревни Сиглуфьордур на северо-востоке страны. Здесь зафиксировали тысячи небольших толчков. Магнитуда трех их них была выше 5 баллов, заявили представители Исландского метеорологического бюро. Самое крупное землетрясение магнитудой 5,8 произошло 21 июня. Толчки ощущались по всей северной Исландии. Сейсмологи не исключают и более сильных землетрясений в ближайшее время.

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Гримсвотн в ноябре 2004 года

Рой землетрясений последовал за сообщением бюро о том, что в любой момент может начаться извержение вулкана Гримсвотн на юге страны. В последний раз он извергался в мае 2011 года. При этом дым поднялся на высоту 20 км. Выброс пепла повлек за собой массовые отмены авиарейсов в Исландии, на Британских островах, в Германии, Норвегии и Дании.

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Гримсвотн в 2011 году

Анна Лысенко

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