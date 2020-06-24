Исландию сотрясли 4,5 тыс. подземных толчков
В стране ждут извержения вулкана.
В стране ждут извержения вулкана.
Сейсмологи зафиксировали в Исландии более 4,5 тысяч подземных толчков, начиная с 19 июня, сообщает Newsweek.
Землетрясения в Исландии начались 19 июня у деревни Сиглуфьордур на
Рой землетрясений последовал за сообщением бюро о том, что в любой момент может начаться извержение вулкана Гримсвотн на юге страны. В последний раз он извергался в мае 2011 года. При этом дым поднялся на высоту 20 км. Выброс пепла повлек за собой массовые отмены авиарейсов в Исландии, на Британских островах, в Германии, Норвегии и Дании.
Анна Лысенко