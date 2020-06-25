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12:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 июня: туман и роса — к жаркому дню

С этого времени дни становятся короче.

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Источник: СС0/kie-ker

25 июня православные христиане вспоминают святого Петра Афонского. В народе день получил название Петр Солнцеворот, так как с этого времени дни становятся короче, а солнце «на зиму поворачивает».

Существует несколько народных примет, которые помогают узнать погоду на ближайшее время.

Например, если день туманный, а ночью на небе хорошо видны звезды, то ближайшие дни будут солнечными и жаркими. Об этом же говорит и обильная роса.

Также погоду можно узнать, присмотревшись к ели. Если ее веточки поднимаются вверх, а чешуйки шишек раскрываются — ближайшие дни будут ясными и теплыми, а если опускаются и закрываются — к дождю.

Екатерина Гура

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