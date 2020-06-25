Народные приметы на 25 июня: туман и роса — к жаркому дню
С этого времени дни становятся короче.
С этого времени дни становятся короче.
25 июня православные христиане вспоминают святого Петра Афонского. В народе день получил название Петр Солнцеворот, так как с этого времени дни становятся короче, а солнце «на зиму поворачивает».
Существует несколько народных примет, которые помогают узнать погоду на ближайшее время.
Также погоду можно узнать, присмотревшись к ели. Если ее веточки поднимаются вверх, а чешуйки шишек раскрываются — ближайшие дни будут ясными и теплыми, а если опускаются и закрываются — к дождю.
Екатерина Гура