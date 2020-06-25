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17:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Гигантское пылевое облако из Сахары накрыло страны Латинской Америки. Фото

В прошедшее воскресенье оно добралось до Пуэрто-Рико, затем накрыло Кубу и частично Мексику.

Источник: BBC News Русская служба
Крепость колониальных времен Эль-Морро на Кубе окутана слоями желтой пыли | Источник: AFP

Небо над Вест-Индией и Центральной Америкой потемнело из-за громадного облака пыли, принесенного ветром из африканской пустыни Сахара.

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В прошедшее воскресенье облако добралось до Пуэрто-Рико, затем накрыло Кубу и частично Мексику.

На Гваделупе и Мартинике в воздухе наблюдается самая густая дымка за последние 10 лет. На Кубе людей, страдающих астмой и другими болезнями органов дыхания, официально предупредили о повышенном риске для здоровья.

Пылевые облака наподобие нынешнего возникают, когда над Сахарой задувают сильные ветры. Пыль поднимается в верхние слои атмосферы и переносится на тысячи километров. В данном случае она распространилась до Мехико на западе и Майами на севере.

В четверг утром загрязнение воздуха в Майами оценивалось как среднее, однако ситуация может ухудшиться.

Туча двигалась над Карибским морем несколько дней. Ее гигантские размеры хорошо видны на снимках из космоса.

Источник: REUTERS

Расположенные на холмах пригороды столицы Венесуэлы Каракаса в воскресенье затянула дымка.

Источник: EPA

В понедельник песчаная пыль пришла в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

Источник: AFP

Бриджтаун, столица Барбадоса, в тот же день покрылся желтой пылью.

Источник: REUTERS

В минувшую среду кубинцы решили пофотографировать диковинку — пожелтевшее небо.

Источник: REUTERS

Кубинский метеоролог Хосе Рубейра говорит, что в песчаных облаках, приносимых ветром из Сахары, для острова нет ничего необычного, но плотность нынешнего намного выше нормы.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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