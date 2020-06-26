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08:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об аномальном похолодании

Россиян предупредили об аномальном похолодании в начале следующей недели. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, резкое похолодание ожидает жителей европейской части России с понедельника. Приближение холодного фронта начнет ощущаться уже во второй половине дня в воскресенье.

Погода станет облачной. С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура будет на 2−4 градуса ниже нормы.
Роман Вильфанд
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Также Вильфанд добавил, что в Москве и Подмосковье дневная температура понизится сразу на 10 градусов по сравнению с субботой. Во вторник и среду похолодание будет еще более сильным.

Ранее Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах России до конца июня ожидаются температурные аномалии. В частности, отклонения от нормы возможны в Приволжском и Уральском федеральном округах, а также в Сибири.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в июле почти на всей европейской территории России ожидается жаркая и сухая погода. Температура на юге будет от 28 до 33 градусов.

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