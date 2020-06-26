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12:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 26 июня: обилие мошкары указывает на хорошую погоду

Стоит также понаблюдать за пчелами и собаками.

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Источник: @faustdownunder

26 июня христиане вспоминают мученицу Акилину Старшую. В народном календаре этот день получил название Акулина-гречишница, так как в это время было принято сеять гречиху.

Что касается погоды, то ее наши предки определяли по нескольким народным приметам. Самый главный показатель теплой и солнечной погоды — обилие мошкары и комаров. Летнюю и ясную погоду также предвещали пчелы, летающие вокруг растений.

Туман на восходе предвещает слишком жаркий и душный день. А если собака катается по траве, стоит готовиться к ухудшению погоды и осадкам.

Екатерина Гура

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