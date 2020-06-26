Народные приметы на 26 июня: обилие мошкары указывает на хорошую погоду
Стоит также понаблюдать за пчелами и собаками.
Стоит также понаблюдать за пчелами и собаками.
26 июня христиане вспоминают мученицу Акилину Старшую. В народном календаре этот день получил название
Что касается погоды, то ее наши предки определяли по нескольким народным приметам. Самый главный показатель теплой и солнечной погоды — обилие мошкары и комаров. Летнюю и ясную погоду также предвещали пчелы, летающие вокруг растений.
Туман на восходе предвещает слишком жаркий и душный день. А если собака катается по траве, стоит готовиться к ухудшению погоды и осадкам.
Екатерина Гура