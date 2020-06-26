Some Dublin clouds this evening. pic.twitter.com/xXl7gxhMcl— ✏️__Chris Judge (@chrisjudge) June 24, 2020
Художник из Ирландии «оживил» облака и запустил новый флешмоб (фото)
Все мы
Все мы
Детский иллюстратор Крис Джадж из Дублина в середине июня сделал забавный пост в соцсетях, вдохновленный красивыми облаками над его домом. Он опубликовал несколько фото, которые дополнил своими рисунками. В итоге
«Ожившие» облака приглянулись и подписчикам Криса, и в комментариях они стали оставлять свои варианты на тему: «на что похоже облако».
Екатерина Гура