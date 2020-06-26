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17:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Художник из Ирландии «оживил» облака и запустил новый флешмоб (фото)

Все мы когда-то это делали.

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Детский иллюстратор Крис Джадж из Дублина в середине июня сделал забавный пост в соцсетях, вдохновленный красивыми облаками над его домом. Он опубликовал несколько фото, которые дополнил своими рисунками. В итоге бело-розовые облака в небе превратились в щенка, крокодила, носорога, человечка и других персонажей.

«Ожившие» облака приглянулись и подписчикам Криса, и в комментариях они стали оставлять свои варианты на тему: «на что похоже облако».

Екатерина Гура

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