Народные приметы на 27 июня: ждать ли дождя
В народе наблюдали за облаками и опасались дождя. Считалось, что дождь в этот день обещает 7 недель непогоды.
В народе наблюдали за облаками и опасались дождя. Считалось, что дождь в этот день обещает 7 недель непогоды.
Наблюдали и за птицами. Петух все время поет — к плохой погоде, вороны тоже каркают на непогоду. Воробьи утром купаются в пыли — после обеда будет дождь. Журавль танцует на потепление. Притихшие утки — к грозе.
Прыгающие на берегу водоема лягушки — к осадкам. Много мошек и комаров — к хорошему урожаю грибов и ягод.