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10:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 27 июня: ждать ли дождя

В народе наблюдали за облаками и опасались дождя. Считалось, что дождь в этот день обещает 7 недель непогоды.

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Источник: РИА "Новости"

Наблюдали и за птицами. Петух все время поет — к плохой погоде, вороны тоже каркают на непогоду. Воробьи утром купаются в пыли — после обеда будет дождь. Журавль танцует на потепление. Притихшие утки — к грозе.

Прыгающие на берегу водоема лягушки — к осадкам. Много мошек и комаров — к хорошему урожаю грибов и ягод.

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