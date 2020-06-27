На Земле зафиксировали магнитную аномалию
Приборы уловили колебания от Гавайских островов до Китая.
Приборы уловили колебания от Гавайских островов до Китая.
Магнитометры астрономов по всему миру зафиксировали странную «пульсацию» магнитного поля Земли, сообщает Newsweek.
«Более 30 минут локальное магнитное поле колебалось, как синусоида», — рассказал исследователь Стюарт Грин из Престона в Великобритании. Похожие колебания 23 июня заметили на Лофотенских островах. А глобальная сеть магнитных обсерваторий Intermagnet одновременно уловила волновую активность от Гавайских островов до Китая, Полярного круга и Антарктиды.
Скачки удивили ученых, поскольку в последние недели магнитное поле Земли было спокойным. Мы переживаем период солнечного минимума, когда геомагнитные бури просто не происходят. Возможно, это самая низкая солнечная активность за столетие, уточняют исследователи.
Во время активных фаз солнечного цикла пульсацию заметить трудно, поскольку она теряется в «шуме» резкой геомагнитной активности. Но когда Солнце находится в спокойном состоянии, пульсация слышна, как булавка, упавшая в тихой комнате, добавляют астрономы.
Анна Лысенко