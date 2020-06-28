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10:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромный торнадо в Вологодской области напугал местных жителей

Никто не пострадал.

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В Тарногском районе Вологодской области пронесся огромный торнадо. Очевидцы делятся фото и видео смерча в соцсетях.

Вихрь пронесся мимо населенных пунктов, поэтому никто не пострадал. Однако в лесу было повалено множество деревьев. По данным местных СМИ, от стихии пострадала 145-летняя сосна, внесенная в национальный реестр старовозрастных деревьев России.

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Ранее о начале сезона смерчей сообщили в Крыму.

Анна Лысенко

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