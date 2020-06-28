Огромный торнадо в Вологодской области напугал местных жителей
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
В Тарногском районе Вологодской области пронесся огромный торнадо. Очевидцы делятся фото и видео смерча в соцсетях.
Вихрь пронесся мимо населенных пунктов, поэтому никто не пострадал. Однако в лесу было повалено множество деревьев. По данным местных СМИ, от стихии пострадала 145-летняя сосна, внесенная в национальный реестр старовозрастных деревьев России.
Ранее о начале сезона смерчей сообщили в Крыму.
Анна Лысенко