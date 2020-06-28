Пересекающую океан песчаную бурю показали из космоса
Впечатляющий масштаб.
Впечатляющий масштаб.
Американский метеорологический спутник Suomi NPP показал с орбиты, как мощная пыльная буря из Сахары переместилась через Атлантику и достигла не только восточного побережья США, но и Тихого океана.
Песчаная буря из Африки достигает Карибского бассейна практически ежегодно, но в этом году облако пыли и песка оказалось особенно мощным, говорят метеорологи. Уже несколько дней подряд жители Карибов, Флориды, Мексики и Венесуэлы наблюдают потемневшее от песка и пыли небо.
Анна Лысенко