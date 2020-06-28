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16:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пересекающую океан песчаную бурю показали из космоса

Впечатляющий масштаб.

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Источник: NASA
Источник: NASA

Американский метеорологический спутник Suomi NPP показал с орбиты, как мощная пыльная буря из Сахары переместилась через Атлантику и достигла не только восточного побережья США, но и Тихого океана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Песчаная буря из Африки достигает Карибского бассейна практически ежегодно, но в этом году облако пыли и песка оказалось особенно мощным, говорят метеорологи. Уже несколько дней подряд жители Карибов, Флориды, Мексики и Венесуэлы наблюдают потемневшее от песка и пыли небо.

Анна Лысенко

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