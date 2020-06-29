Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
8Московский зоопарк. Изоляция
21Открытие летних веранд в Москве
10:27 (мск), источник: Life.ru

На Чукотке выпал июньский снег — видео

Местная администрация приняла решение включить систему отопления.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В Анадырском районе Чукотки утро понедельника, 29 июня, встретило местных жителей неожиданным снегопадом. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

При этом ещё накануне жители соседних районов публиковали в соцсетях видеозаписи и фотографии «возвращения» холодной стихии в регион.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что во многих населённых пунктах, где был летний снегопад, высота снежного покрова не превысила пары сантиметров и он быстро растаял. Тем не менее в связи с ухудшающимися погодными условиями и понижением температуры, власти столицы региона Анадыря приняли решение возобновить теплоснабжение.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кровавая бойня в Лас-Вегасе. Угнетённый в бою с Хабибом Дастин Пуарье внов
Закрытые магазины, пресс-конференции через Zoom, фанаты в онлайне и другие
Здоровье
Что делать, если обжег язык? Обжечь язык можно обычным чаем или горячим супом. Но мало кто знает, как быстро снять боль и не усугубить ситуацию.
Hi-Tech
Дождались! Раскрыты цены и дата выхода PlayStation 5 Кажется, next-gen не будет устанавливать неадекватную планку стоимости
Авто
В России хотят запретить машины с ДВС Всего было представлено три сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта. Один из них предполагает полный отказ от ДВС к 2030 году
Кино
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале Актер показал первые фото с площадки спортивной драмы «Легенда»
Новости партнеров
Прокопав этот канал, Россия положит конец польскому флоту
8 курьезов Парада Победы, которые заметили не все
Защита сработала. Почему Россия 2020 года уже не станет Россией 1998-го
Президент на равных поговорил с людьми о социальной господдержке
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Леди
Алла Пугачева продолжает восхищать фанатов помолодевшим видом 71-летняя певица очаровала публику.
Новости партнеров
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
Президент на равных поговорил с людьми о социальной господдержке
Президент отметил эффективность выбранной стратегии поддержки населения
Президент РФ лично занялся ликвидацией последствий ЧП в сибирском городе
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»