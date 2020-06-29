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13:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 июня: капли росы расскажут о погоде

Также можно понаблюдать за воронами и папоротником.

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Источник: СС0/jeonsango

29 июня христиане почитают святого Тихона, которого в народе прозвали Тихон Тихоня. Говорили, что после этого дня «солнце идет тише» (дни становятся короче), а певчие птицы перестают громко петь.

С Тихоновым днем также связаны и погодные приметы.

Например, если папоротник утром скручивает листья — следующий день будет жарким и солнечным.

Утренняя роса на траве предвещает ясный день, а вот если капли оседают на окнах, то стоит готовиться к дождю в течение дня.

Во время дождя капли небольшие — осадки будут долгими, а если вода в лужах при этом пузырится, то дождь скоро усилится.

Стоит также присмотреться к поведению ворон: если они садятся клювами в одну сторону, то будет сильный ветер.

На ночном небе хорошо виден Млечный путь — ближайшие дни будут жаркими и солнечными.

Екатерина Гура

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