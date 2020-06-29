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18:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астронавт NASA показал границы дня и ночи на одном фото

Такое можно увидеть только из космоса.

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Астронавт NASA Роберт Бенкен сделал потрясающую фотографию с Международной космической станции, показав границу между ночью и днем на Земле.

Бенкен, который находится на МКС почти месяц, опубликовал в Twitter два снимка Земли из космоса и написал, что такие фото являются его самыми любимыми видами нашей планеты, пишет Mirror.

Отметим, что в середине июня коллега Бенкена — астронавт Дуглас Херли, прибывший вместе с ним на МКС на борту космического аппарата Crew Dragon, также опубликовал в Twitter необычное фото, показав сильный вихрь над Тихим океаном.

Екатерина Гура

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