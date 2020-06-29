My favorite views of our planet that capture the boundary between night and day. pic.twitter.com/Jo3tYH8s9E— Bob Behnken (@AstroBehnken) June 28, 2020
Астронавт NASA показал границы дня и ночи на одном фото
Такое можно увидеть только из космоса.
Такое можно увидеть только из космоса.
Астронавт NASA Роберт Бенкен сделал потрясающую фотографию с Международной космической станции, показав границу между ночью и днем на Земле.
Бенкен, который находится на МКС почти месяц, опубликовал в Twitter два снимка Земли из космоса и написал, что такие фото являются его самыми любимыми видами нашей планеты, пишет Mirror.
Отметим, что в середине июня коллега Бенкена — астронавт Дуглас Херли, прибывший вместе с ним на МКС на борту космического аппарата Crew Dragon, также опубликовал в Twitter необычное фото, показав сильный вихрь над Тихим океаном.
Екатерина Гура