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12:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Британка сняла ползущее по земле гигантское облако (видео)

Эффектное зрелище.

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Британская туристка, гуляющая по живописным холмам на северо-западе Англии, внезапно заметила плотное облако, словно ползущее по земле.

Все очевидцы стали быстро доставать камеры и фотографировать необычное природное явление.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Что это? Кто-нибудь в курсе?» — пишут комментаторы под видео, распространенном в соцсетях.

«Это не облако, это химиотрасса. Северный вариант», — шутят подписчики, намекая на городскую легенду, согласно которой правительства тайно распыляют из пассажирских самолётов какие-то «химикаты».

«Ой, я так надеялся, что они погуляют в этом облаке», — добавляет читатель.

Ранее необычное облако-гриб заметили над Пятигорском. Время от времени он подсвечивался вспышками молнии.

Анна Лысенко

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