Британка сняла ползущее по земле гигантское облако (видео)
Эффектное зрелище.
Эффектное зрелище.
Британская туристка, гуляющая по живописным холмам на
Все очевидцы стали быстро доставать камеры и фотографировать необычное природное явление.
«Что это?
«Это не облако, это химиотрасса. Северный вариант», — шутят подписчики, намекая на городскую легенду, согласно которой правительства тайно распыляют из пассажирских самолётов
«Ой, я так надеялся, что они погуляют в этом облаке», — добавляет читатель.
Ранее необычное облако-гриб заметили над Пятигорском. Время от времени он подсвечивался вспышками молнии.
Анна Лысенко