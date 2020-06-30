Народные приметы на 30 июня: багровый закат предвещает бурю
Увидеть вечером радугу — к ясной погоде.
Увидеть вечером радугу — к ясной погоде.
По церковному календарю 30 июня отмечается день трех братьев: Мануила, Исмаила и Савела. В народе же его называли Солнцестой. Считалось, что сегодня Солнце очень долго стоит в зените и при этом сильно греет.
Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, нужно внимательно присмотреться к различным природным явлениям.
Кстати, если дождь начался после обеда, то лить он будетдо конца дня, а если гроза разразилась ночью, то на следующий день будет хорошая и солнечная погода.
Вечерняя радуга — к ясной погоде, а багровый закат — к ветру и буре.
Екатерина Гура