Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 июняПадение Тунгусского метеорита, открытие Тауэрского моста, «ночь длинных ножей» и другие памятные даты и события
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
12:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 июня: багровый закат предвещает бурю

Увидеть вечером радугу — к ясной погоде.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: CC0/MustangJoe

По церковному календарю 30 июня отмечается день трех братьев: Мануила, Исмаила и Савела. В народе же его называли Солнцестой. Считалось, что сегодня Солнце очень долго стоит в зените и при этом сильно греет.

Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, нужно внимательно присмотреться к различным природным явлениям.

Например, на дождь указывает отсутствие росы или обилие дождевых червей, выползающих на поверхность.

Кстати, если дождь начался после обеда, то лить он будетдо конца дня, а если гроза разразилась ночью, то на следующий день будет хорошая и солнечная погода.

Вечерняя радуга — к ясной погоде, а багровый закат — к ветру и буре.

Екатерина Гура

Здоровье
Что делать при алкогольном отравлении: подробная инструкция Из всех бытовых отравлений алкогольное – на первом месте.
Hi-Tech
В WhatsApp появилась долгожданная фишка У сервиса появился свой собственный пак
Авто
Водитель не поделил дорогу и устроил стрельбу в Санкт-Петербурге Владельцу внедорожника не дали объехать пробку по обочине
Кино
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом С первых дней пандемии певица соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Леди
54-летняя Зудина в наряде с обнаженными плечами очаровала сеть Актриса выглядит великолепно.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»