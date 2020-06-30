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15:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жителей Шотландии напугал предвестник торнадо (видео)

К счастью, все обошлось.

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В конце июня в небе над шотландским Абердинширом появилось огромное воронкообразное облако. Хотя выглядит оно пугающе, в воздухе такое облако не представляет особой опасности. Но если воронкообразное облако дотянется до земли или воды, то превратится в торнадо или водяной смерч.

К счастью, шотландская воронка так и не достигла земли и спустя время растворилась в воздухе. Тем не менее облако успело напугать местных жителей.

Екатерина Гура

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