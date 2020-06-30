@JudithRalston managed to capture this today from Dyce Aberdeenshire. pic.twitter.com/lWFdN0BfAU— Poppa. (@worrylist) June 29, 2020
Жителей Шотландии напугал предвестник торнадо (видео)
К счастью, все обошлось.
К счастью, все обошлось.
В конце июня в небе над шотландским Абердинширом появилось огромное воронкообразное облако. Хотя выглядит оно пугающе, в воздухе такое облако не представляет особой опасности. Но если воронкообразное облако дотянется до земли или воды, то превратится в торнадо или водяной смерч.
К счастью, шотландская воронка так и не достигла земли и спустя время растворилась в воздухе. Тем не менее облако успело напугать местных жителей.
Екатерина Гура