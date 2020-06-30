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17:23 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд рассказал, что россиян ждет опасное ультрафиолетовое излучение в течение недели

Научный руководитель Гидрометцентра России посоветовал находиться в помещении в полуденные часы.

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Источник: jplenio/СС0

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на этой неделе в большинстве регионов России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд советует россиянам находиться в помещении в полуденные часы.

«В этом году и в центре европейской части России, и на юге европейской России, и на юге азиатской части страны очень высокие показатели ультрафиолетового излучения. <…> На прошлой неделе и в течение нынешней недели ультрафиолетовые индексы велики: они от 6 до 9 прогнозируются в Москве. Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то отнестись с осторожностью. Особенно опасен ультрафиолетовый индекс на юге, на границе с Абхазией, Грузией, там даже зашкаливает на 10−11 условных единиц», — сообщил он.

По словам Вильфанда, россиянам на этой неделе стоит выходить на улицу в полуденные часы только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах, пользоваться солнцезащитными средствами.

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