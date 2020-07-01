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10:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 июля: Ярилин день

День 1 июля на Руси считался праздником бога Ярилы. В народе говорили, что в это время все живое яро плодоносит. Травники начинали заготавливать травы, а крестьяне наблюдали за природой.

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Источник: РИА "Новости"

Туман с утра предвещал жаркий и солнечный день. Если утром нет росы на траве, то ночью будет ливень. Кувшинки поздно раскрываются утром — после обеда жди дождя.

Птицы громко поют и летает много пчел — погода будет хорошей.

Золотая вечерняя заря — на хорошую погоду. Если на 1 июля выпало новолуние, ожидали сухую погоду в течение двух недель.

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