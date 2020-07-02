Народные приметы на 2 июля: погоду предскажут пчелы
В этот день стоит понаблюдать за поведением этих насекомых.
В этот день стоит понаблюдать за поведением этих насекомых.
Православные христиане 2 июля вспоминают святого Зосиму, которого в народе называли покровителем пчел и пчеловодства. С этими насекомыми были связаны и различные погодные приметы.
Считалось, что если пчелы в этот день становятся злыми и жалят, то будет сильная засуха, а если они мирно сидят на стенках улья, стоит готовиться к жаре. Если же пчелы малоактивны, то скоро будет похолодание, а если они и вовсе спрятались в ульях — скоро будет дождь.
Но в народе существовали и другие приметы, которые помогали сделать прогноз погоды более точным.
Например, если 2 июля с самого утра и весь день идет дождь, то ненастная погода сохранится на надолго, но если к вечеру все же распогодилось — то больше осадков не будет и дни будут ясными. Если вечером на небе появилась радуга, то можно ждать хорошую погоду.
Можно также понаблюдать за поведением животных. Если кроты в этот день роют норы, то ближайшие дни будут жаркими и ясными, а если лягушки беспокоятся и много квакают — будет ливень.
Екатерина Гура