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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 2 июля: погоду предскажут пчелы

В этот день стоит понаблюдать за поведением этих насекомых.

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Источник: @bobajaglicic

Православные христиане 2 июля вспоминают святого Зосиму, которого в народе называли покровителем пчел и пчеловодства. С этими насекомыми были связаны и различные погодные приметы.

Считалось, что если пчелы в этот день становятся злыми и жалят, то будет сильная засуха, а если они мирно сидят на стенках улья, стоит готовиться к жаре. Если же пчелы малоактивны, то скоро будет похолодание, а если они и вовсе спрятались в ульях — скоро будет дождь.

Но в народе существовали и другие приметы, которые помогали сделать прогноз погоды более точным.

Например, если 2 июля с самого утра и весь день идет дождь, то ненастная погода сохранится на надолго, но если к вечеру все же распогодилось — то больше осадков не будет и дни будут ясными. Если вечером на небе появилась радуга, то можно ждать хорошую погоду.

Можно также понаблюдать за поведением животных. Если кроты в этот день роют норы, то ближайшие дни будут жаркими и ясными, а если лягушки беспокоятся и много квакают — будет ливень.

Екатерина Гура

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